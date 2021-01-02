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    Yumurtayı kır kolajeni arttır! Kolajen azalması nedir?

    Haretsizlik, kolajenin azalmasına neden oluyor. Doç. Dr. , uyarıyor: Yaşlanma ile artan kolajen kaybı hastalıkları tetikliyor. Bunun için bol bol , fasulye ve yumurta tüketmek gerekiyor.

    Yumurtayı kır kolajeni arttır

    Bağ ve bağ dokularını oluşturan kolajen miktarı insan vücudu yaşlandıkça azalmaya başlıyor. Bir süre sonra yetersiz hale geliyor. Yaşlanma ile artan kolajen kaybı kuruluğu, kırışıklık, ülit, rahatsızlıkları gibi sorunlara sebep oluyor.

    Pi ne yapmak gerekiyor. Doç. Dr. , bu hayati soruyu şöyle yanıtlıyor: Bağ ve bağ dokularını oluşturan kolajen miktarı insan vücudu yaşlandıkça azalmaya başlar ve bir süre sonra yetersiz hale gelir. Yaşlanma ile artan kolajen kaybı cilt kuruluğu, kırışıklık, selülit, eklem rahatsızlıkları gibi sorunlara sebep olur. Düzenli egzersiz, sağlıklı ve dengeli beslenme; protein, vitamin ve mineraller kolajeni artırır.

    , yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler bu konuda idealdir. Kolajen üretimini artırmak ve var olanı korumak için etkili yollardan biri de bir vitamin A türevi olan retinol kullanmaktır. Retinol yanında vitamin C serumlar da antioksidan etki ile kolajen yıkımını azaltır. Cildinizi kolajen yıkımından korumak için sigarayı bırakın, güneşten mutlaka korunun, düzenli uyuyun, şeker ve rafine edilmiş ürün tüketmeyin.

    Deride kolajen üretimini uyaran lazer, , , dermaroller, PRP uygulamaları bir uzmanı tarafından yaşa ve ihtiyaca göre seçilerek düzenli olarak uygulanmalıdır.

    DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI
    Kolajenin bilinçsiz kullanıldığında yararı kadar zararı da bulunabileceğine dikkati çeken Balevi, şunları söyledi: Son dönemlerde cilde kaybettiği kolajeni kazandırmak için takviye olarak tablet, kapsül, toz, sıvı ve hatta sakız şeklinde satışa sunulan ürünler sıkça tercih ediliyor. Doğru kullanıldığında kolajen cilt sağlığının iyileşmesine, eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur.

    gibi kemik bozuklukları riskini azaltmaya yardımcı olur. Yaşa bağlı kas kütlesi kaybı olan kişilerde kas büyümesine ve gücünün artmasına yardımcı olur. gibi kalp rahatsızlıkları ile ilişkili risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olur.

    EKLEM AĞRISINA DİKKAT!
    Balevi, kolajen eksikliğinin belirtilerini şöyle açıklıyor:
    Eklem ağrıları
    ve saçlarda kırılma
    kayıpları
    ve gözde çukur görünüm

    Cilt yüzeyinde kırışıklık
    Selülit oluşumu
    Burun kanaması
    Aşırı yorgunluk

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