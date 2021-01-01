Mide bulantısı ve baş ağrısı nasıl geçer? Mide bulantısı ve baş ağrısı günümüzde en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle bağ ağrısı ve mide bulantısını geçirmek mümkün olabilmektedir. Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır. Bunun haricinde primer baş ağrılarında, özellikle de migrende, nöroloji uzmanı tıbbi özgeçmişinizi alarak ve muayene ederek ilgili tedaviyi başlatır. Mide bulantısında ise limon çok önemli bir faktördür. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...