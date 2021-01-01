Mide bulantısı ve baş ağrısı nasıl geçer? Mide bulantısı ve baş ağrısı günümüzde en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle bağ ağrısı ve mide bulantısını geçirmek mümkün olabilmektedir. Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır. Bunun haricinde primer baş ağrılarında, özellikle de migrende, nöroloji uzmanı tıbbi özgeçmişinizi alarak ve muayene ederek ilgili tedaviyi başlatır. Mide bulantısında ise limon çok önemli bir faktördür. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?
Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Odanızın penceresini açık tutuk ya da temiz havada yürüyüşe çıkın. Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir. Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür.
Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin. Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir
Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır.
EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!
Zencefil, araç tutması ve hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir. Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın. Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir. Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur. Vücuttaki sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendirebilir. Gün içinde çok fazla kahve içip vücudu susuz bırakmak bulantıya sebep olur. Çok az su içebilir, hatta içine limon da sıkabilirsiniz.
BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?
Baş ağrısı tedavisinde denenecek birçok ilaç bulunmaktadır. Migren tedavisindeki hedef, tetikleyici faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyeti ve ağrı sırasında ortaya çıkan damar ve damar çevresindeki olayları baskılamaktır. Temel tedavi, koruyucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Burada hastanın ağrılarının sıklığı tedavi kararında etkilidir. Örneğin; hastanın ağrıları ayda bir iki kez görülüyorsa sadece atak sırasında tedavi önerilir.
Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ergotaminli ilaçlar ve triptanlar kullanılır. Ağrı kesici ilaçlar genelde masum ilaçlar olsa da, sürekli kullanıldıklarında böbrek ve diğer organlar üzerinde geri dönüşümsüz hasarları olabilir. Bu nedenle sürekli kullanımı tavsiye edilmez. Ağrı kesiciler atağın başında alınmalıdır. Koruyucu-önleyici tedavi ise bir ay içinde atak sayısı üçü, dördü geçiyorsa uygulanır. Koruyucu tedavide ilaçlar her gün alınır. Kalp ilaçları, depresyon ilaçları, epilepsi ilaçları bu amaçla kullanılmaktadır. Bu tip ilaçlar, kesinlikle doktora danışılmadan alınmamalıdır.
Şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır. Bunun haricinde primer baş ağrılarında, özellikle de migrende, nöroloji uzmanı tıbbi özgeçmişinizi alarak ve muayene ederek ilgili tedaviyi başlatır.