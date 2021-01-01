Gençliğin sırrı: Su (Sağlık haberleri)

Mevsim geçişlerinde ne çok cildimiz yıpranıyor. Dermatoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, hava koşulları nedeniyle kuruyan ve çabuk yaşlanan cildi korumak için önerilerde bulunuyor. Duştan sonra cildin mutlaka nemlendirilmesini öneriyor. Ayrıca vücut için olduğu kadar cilt için de öneme sahip olan suya değiniyor. Cildin nemlenmesi parlak ve canlı görünmesi için günde en az 2.5 litre su içilmesini tavsiye ediyor.
BÖBREK DOSTU MUZ
Öksürüğü hafifleten muz, bağırsakları rahatlatır. Kan şekerini dengeler. Kemik sağlığını korur. Gözlerde katarakt oluşumunu önler. Böbrekleri besler.
ZENCEFİL AĞRI KESER
Mide rahatsızlıklarına iyi gelen zencefil, kas ağrılarını azaltır. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Adet sancısını hafifletir. Meme ve kolon kanseri riskini azaltır.
KEMİKLERE HAVUÇ
Havuç; Cildi güzelleştirir. Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları azaltır. Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik erimesine karşı etkilidir. Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır.
GÖZ DE YAŞLANIR
Gözler, ilerleyen yaşa yeniliyor. 40 yaşından sonra görülen presbiyopi, yani yaşlı göz hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması bu hastalığın en önemli belirtisidir. Tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneği desteklenir" diyor.
VİTAMİN DEPOSU
Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen cennet hurması, faydalarıyla dikkat çekiyor. Antioksidan etkiye sahip bu meyve, kanserli hücreleri küçültüyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitiriyor. Cildin erken yaşlanmasını engelliyor. Damarları genişleterek kan basıncını dengeliyor.