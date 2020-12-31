VERTİGOYA FESLEĞE



Tatlı bir kokuya sahip olan fesleğen, baş dönmesi ve vertigo için doğal aromaterapi sağlar. Üç dört yaprak fesleğeni kaynattıktan sonra, bir bardak sütün içerisine ilave edin. Kokusunu içinize çekin. Bu sağlıklı toniği yatmadan önce içebilirsiniz. Öte yandan zencefil de beyne giden kan dolaşımını artırır. Vertigoya ve migrene iyi gelir. Baş dönmesini de azaltır.