Yüksek tansiyon, salgın gibi yayılıyor. İleri yaşlarda daha sık görülüyor. Yorgunluk, göğüs ağrısı, burun kanaması ve baş ağrısı hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Doktorlar, şu besinleri öneriyor.
TAM TAHILLAR
Kepekli ekmek, yulaf, çavdar, esmer pirinç ve arpa gibi gıdaların tüketilmesi tansiyonu dengelemeye yardımcı olacaktır.
MEYVELER
Besin lifi içermesi ve düşük kaloriye sahip olmasının yanında tansiyonu düşürmeye de yardımcı gıdalardır. Kavun, elma, çilek, ananas, muz, şeftali, mango ve turunçgiller yüksek tansiyona iyi gelen yiyeceklerden bazılarıdır.
BAHARATLAR
Tuz yerine baharatlarla tatlandırılan yiyecekler almak tansiyonu düşürmeye fayda sağlayacaktır.
KEKİK ÇAYI CORONA'YI ÖLDÜRÜYOR
Tıbbi Bitkiler Eğitmeni Hilal Çubukçu, kekik çayının Coronavirüs'ün direncini kırdığını ve hastalığa iyi geldiğini belirtti. Şunları söyledi: Kekik suyu, bir ajan olduğu için virüsü yakalayıp vücuttan atıyor. Ciddi anlamda insanı rahatlatıyor. Bu doğal ilaç, hastalığı ağır bir şekilde geçirmenizi engelliyor ve Corona'yı yenmemize yardımcı oluyor.
VERTİGOYA FESLEĞE
Tatlı bir kokuya sahip olan fesleğen, baş dönmesi ve vertigo için doğal aromaterapi sağlar. Üç dört yaprak fesleğeni kaynattıktan sonra, bir bardak sütün içerisine ilave edin. Kokusunu içinize çekin. Bu sağlıklı toniği yatmadan önce içebilirsiniz. Öte yandan zencefil de beyne giden kan dolaşımını artırır. Vertigoya ve migrene iyi gelir. Baş dönmesini de azaltır.