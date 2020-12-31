Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 2.1 milyon kişiye meme kanseri teşhisi konuluyor. 627 bin kadın ise meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Mehmet Eser, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde çok da tehlikeli sayılabilecek bir kanser olmadığının altını çiziyor.
İŞTE BELİRTİLER
Meme kanserinin en sık görülen belirtisinin hasta tarafından hissedilen veya doktor muayenesinde ele gelen kitleler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Eser, şunları söylüyor: "Bu kitleler genellikle ağrısızdır. Meme kanseri kitlesi eğer göğüs duvarına veya cilde, komşu sinir yapılarına yayılmadıkça pek ağrı yapmaz.
Ancak bu demek değildir ki, memesi ağrıyan kadında meme kanseri olmaz. Kadınların yaklaşık yüzde 40'ı özellikle de adetleri yaklaştığı zaman meme ağrısı çekerler. Bu kadınlarda da meme kanserine yakalanma oranı meme ağrısı çekmeyenlerle eşittir.
İkinci sıklıkta meme ucunun içeri doğru çekilmesi, meme cildinde çekinti, kalınlaşma, renk değişikliği gibi belirtilerle meme kanseri kendini belli edebilir.
BİTKİSEL BESLENİN
Obezite, erken yaşta (12 yaş altı) adet görmeye sebep olur. Bu durum meme kanseri risk faktörlerinden birisidir. Özellikle suni yağlar (margarinler, doymamış yağ asidi oranı yüksek yağların) meme kanseri riskini artırdığını bildiren yayınlar vardır. İtalya'da 8 binden fazla kişinin 9.5 yıllık takibiyle yapılan bir çalışmada 207 yeni meme kanseri gelişmiştir. Bu çalışmada çiğ sebze ve zeytinyağı bakımından zengin diyetin meme kanserine karşı koruma sağladığı tespit edilmiştir.
TEST ŞART
Meme muayenesi için en uygun dönem, adet başlangıcından sonraki ikinci hafta içerisidir. Muayenelerin bu dönemde olması daha sağlıklı olacaktır. Eğer ailede erken yaşta (40 yaş altı) meme kanseri görülmüşse veya çok sayıda meme ve yumurtalık kanseri varsa mutlaka genetik test gerekliliği için doktora başvurmalılar.
TEMPOLU YÜRÜYÜŞ RİSKİ AZALTIYOR
Haftada 1.5-2.5 saat arasında tempolu yürümek de meme kanseri riskini yüzde 18 azaltmaktadır. Bu etkinin oluşması için sporun uzun süreli ve sürekliliği önemlidir.