Sağlınız bol su için!

Diyetisyen Aybüke Açıksöz, uzun ve sağlıklı bir yaşlanma için kolaylıkla uygulayabileceğiniz beslenme önerilerinde bulundu: Çeşitliliğe önem verin: Unutmayın, ne kadar farklı renk o kadar çeşitli vitamin-mineral demek.

Su tüketiminizi artırın: Nasıl susuz kalmış bir toprak kurursa, aynı şekilde susuz kalmış bir vücut da daha hızlı yaşlanma etkilerine açık olur. Günlük içmeniz gereken su miktarını "kilonuz X 30-35 ml." şeklinde hesaplayabilirsiniz

Yeterli lif aldığınızdan emin olun: Siz de sofranızda tam tahıllı ürünlere, kuru baklagillere, taze sebze ve meyvelere yer vererek lif tüketiminizi artırabilirsiniz.

Paketlenmiş gıdalardan uzak durun: İçeriğini bilmediğiniz gıdalardan, fazla şeker ve tuz tüketiminden, katkı maddelerinden, trans yağ içeriklerinden, asitli içeceklerden, kızartmalardan, işlenmiş her türlü gıdadan uzak durun.

Sigara ve alkolü bırakın: Uzun ve sağlıklı yaşamın en bilinen kurallarından birisi sigara ve alkolü hayatınızdan çıkarın. Bir süre sonra, hayat kalitenizin ne kadar arttığını siz de fark edeceksiniz.

Sağlıklı yağları seçin: Beslenmenizde mutlaka bitkisel sıvı yağlardan, çiğ ve tuzsuz kuruyemişlerden, Omega 3 içeriği zengin olan balıklardan destek alın ancak yağ konusunda porsiyon kontrolünü de elden bırakmayın. Margarin, kuyruk yağı ve benzeri katı yağlardan ise uzak durun.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ

DYT. AYBÜKE AÇIKSÖZ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL