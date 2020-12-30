Hastalıkları kışkışlayın! (Sağlık haberleri)

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vücudumuz hastalıklara karşı daha çok dirençsiz kalıyor. Bu dönemde kış sebzeleri adeta imdada yetişiyor. Uzmanlar ilaç gibi besinlerin listesini çıkarttılar.
BALKABAĞI: Kansere karşı koruyucu etki gösterir.
KEREVİZ: Kilo vermeye yardımcı olur. Sindirim sistemine iyi gelir.
PANCAR: Tansiyonun düşmesini sağlar. Bağırsakları çalıştırır.
LAHANA: Diyabete savaş açar.
CORONA NELERE GEBE
Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Figen Beşyaprak hamilelikte Covid-19 virüsü ve etkileri ile ilgili soruları yanıtladı:
Gebelik Covid'e yakalanma riskini artırır mı? Yapılan araştırmalarda gebelerde Covid-19 enfeksiyonu için artmış bir duyarlılık yer almamaktadır.
Coronavırüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? Covid-19'un anneden bebeğe geçişinin olmadığı görülmüştür.
Hamilelik Coronavirüs'ün daha şiddetli geçirilmesine neden olur mu? Şiddetli geçirdiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.