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    Hastalıkları kışkışlayın! (Sağlık haberleri)

    gelmesiyle birlikte vücudumuz hastalıklara karşı daha çok dirençsiz kalıyor. Bu dönemde kış sebzeleri adeta imdada yetişiyor. ilaç gibi besinlerin listesini çıkarttılar.

    Hastalıkları kışkışlayın!

    Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vücudumuz hastalıklara karşı daha çok dirençsiz kalıyor. Bu dönemde kış sebzeleri adeta imdada yetişiyor. Uzmanlar ilaç gibi besinlerin listesini çıkarttılar.

    BALKABAĞI: Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

    KEREVİZ: Kilo vermeye yardımcı olur. Sindirim sistemine iyi gelir.

    PANCAR: Tansiyonun düşmesini sağlar. Bağırsakları çalıştırır.

    LAHANA: Diyabete savaş açar.

    CORONA NELERE GEBE
    Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Figen Beşyaprak hamilelikte Covid-19 virüsü ve etkileri ile ilgili soruları yanıtladı:

    Gebelik Covid'e yakalanma riskini artırır mı? Yapılan araştırmalarda gebelerde Covid-19 enfeksiyonu için artmış bir duyarlılık yer almamaktadır.
    Coronavırüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? Covid-19'un anneden bebeğe geçişinin olmadığı görülmüştür.
    Hamilelik Coronavirüs'ün daha şiddetli geçirilmesine neden olur mu? Şiddetli geçirdiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.
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    Haberler Sağlık Hastalıkları kışkışlayın! (Sağlık haberleri)