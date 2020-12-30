Hastalıkları kışkışlayın! (Sağlık haberleri)

CORONA NELERE GEBE

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Figen Beşyaprak hamilelikte Covid-19 virüsü ve etkileri ile ilgili soruları yanıtladı:

Gebelik Covid'e yakalanma riskini artırır mı? Yapılan araştırmalarda gebelerde Covid-19 enfeksiyonu için artmış bir duyarlılık yer almamaktadır.

Coronavırüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? Covid-19'un anneden bebeğe geçişinin olmadığı görülmüştür.

Hamilelik Coronavirüs'ün daha şiddetli geçirilmesine neden olur mu? Şiddetli geçirdiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.