Kahkaha atın genç kalın

Herkes yaş almanın paniğini yaşıyor. Aynadaki ifademizdeki kırışıklar, mutsuz ediyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Uzman Psikolog Müge Olgun, mutlu yaşlılığın sırrını açıklıyor. Sağlıklı ve uzun bir ömür için hareketin ve gülümsemenin önemine değiniyor.

ŞİFRE DOĞRU BESLENME



Günümüz dünyasında insanlığın en büyük düşmanını hareketsizlik oluşturuyor. Okul ve iş temposu bir süre sonra tembelliği artırıyor. Oysa biyolojik bir saati olan vücudun genç kalması için dinlenmesi, uyanık olması, hareket etmesi ve beslenmesi gerekiyor. Psikolog Müge Olgun "Bedeninize ihtiyaçlarını verirseniz, o da size cevabını mutluluk hormonlarını salgılayarak verecektir. Ancak bedenimizin ve beynimizin ihtiyaçlarını karşılamazsak stres hormonlarımızın yükselmesi ile keyifsiz bir duygu durum yaşama tehlikesi ortaya çıkacaktır" uyarısında bulunuyor.

YAŞINIZI SİZ BELİRLEYİN



Gelişen tıp ve teknoloji, insan ömrünü uzatıyor. Bunun için kişinin kendine iyi bakması, keyif verici aktiviteler yapması, sevdikleri ile vakit geçirmesi ve sağlığı ile ilgili önlemler alması gerekiyor. Mutluluk hormonlarının aktif olduğu bir yaşamda, sağlıklı yaş almak mümkün oluyor. Araştırmalar, mutlu bireylerin, mutsuz olanlara göre daha iyi bir aile ve dostluk bağlarına sahip olduklarını gösteriyor. Bu nedenle iyi ilişkiler kurmak, iyi bir aile bağı oluşturmak mutluluğa giden yolda anahtar rol oynuyor.

KISA BİR YÜRÜYÜŞ



Günümüzde yaşlılar ne çok yalnızlıktan korkuyor. Uzman Psikolog Müge Olgun, yalnız yaşayan yaşlı bireylere fiziksel aktiviteyi ve evcil hayvan sahiplenmeyi öneriyor. Yine yüzmek, yürümek, voleybol oynamak gibi aktiviteler bedeni sosyal ve duygusal yönden besliyor.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ

UZMAN PSİKOLOG MÜGE OLGUN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL