Yaşlanmaktan korkmayın

Kişiler geçmişteki hayatlarına baktıklarında kendileri için çok fazla bir şey yapamadığını, gerçekleştirmek istediği birçok hedefi yerine getiremediğini, insanlara istediği gibi davranamadığını ve bütün bunları yapmak için artık çok da fazla zamanının kalmadığını düşünmeye başladığı anda yaşları kaç olursa olsun (ister 40, ister 70) yaşlılık ve ölüm korkusu yaşamaya başlarlar.