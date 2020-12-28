Yaşlanmaktan korkmayın

Uzman Psikolog Müge Olgun, yaşlanmaktan korkmadan yaşlılıkla barışmanın mümkün olduğunu söylüyor. Yaşlılıkta yaşanan psikolojik değişimler hakkında önemli bilgiler veriyor.
Tüm canlı türlerinin kuşkusuz en önemli sınavı, bir gün bu hayattan göçüp gideceklerini bilerek yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu gerçek bazılarımızın günlük hayatta aklına pek gelmez ya da gelse de rahatsız etmezken, bazılarımız için ise oldukça rahatsız edici olabiliyor.
Özellikle kendisinde, akrabasında veya sosyal çevresinde önemli bir hastalık süreci olmuş kişilerde ölümle ilgili yoğun olumsuz düşünce ve senaryoların akla gelmesi ihtimali artıyor. Ayrıca çevresinden ya da medya yoluyla edindiği kaynaklardan ölüm haberleri alan bireylerde de yoğun kaygı gözleniyor.
ESKİLERE TAKILMAK DEPRESYONA SOKUYOR
Kişiler geçmişteki hayatlarına baktıklarında kendileri için çok fazla bir şey yapamadığını, gerçekleştirmek istediği birçok hedefi yerine getiremediğini, insanlara istediği gibi davranamadığını ve bütün bunları yapmak için artık çok da fazla zamanının kalmadığını düşünmeye başladığı anda yaşları kaç olursa olsun (ister 40, ister 70) yaşlılık ve ölüm korkusu yaşamaya başlarlar.
Hayatının kontrolünün elinde olmadığını, hayatını değiştirmek için zamanlarının kalmadığını düşünürler. Bu düşüncelerin verdiği mutsuzlukla, o zamana kadarki kaçırdığı fırsatlara bakarak pişmanlıkların farkına vararak ve depresif duygu durumu içerisine girerek enerjileri düşer. Oysa kişilerin yaşları ne olursa olsun, sağlıklı iletişim yöntemleriyle üstesinden gelemeyecekleri sıkıntı yoktur.
Hiçbir durum için çok geç değildir. Bu noktada profesyonel bir yardım almak kişiler için iyi olacaktır. Önemli olan hayatında kaybettiklerinle beraber kazandıklarını da fark ederek, her olumsuzluğun olumlu yönlerinin de olduğunu bilmektir.
ONLARLA VAKİT GEÇİRİN
Çevrenizdeki yaşlı insanlarla olabildiğince fazla vakit geçirmeye çalışın. Onlarla parka gidin, yürüyüş yapın, oyunlar oynayın, birlikte müzik dinleyip şarkılar söyleyin. Onların sorunlarına daha duyarlı olun. Böylece kendileriyle daha barışık ve güvende olmalarına yardım etmiş olursunuz.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ
UZMAN PSİKOLOG MÜGE OLGUN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL