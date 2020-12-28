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    Portakal suyu ve yeşil yapraklı sebzeler kan yapıyor

    Kansızlık, yani anemi toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs sı, baş dönmesi, adet düzensizliği, ve iştahsızlık, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Dr. Öğr. , kansızlığa iyi gelen besinleri sıralıyor.

    Kana kana için

    Kansızlık, yani anemi toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs sı, baş dönmesi, adet düzensizliği, ve iştahsızlık, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Dr. Öğr. , kansızlığa iyi gelen besinleri sıralıyor.

    Tofu, soya fasulyesi

    Tavuk, hindi
    Ton balığı, somon
    Yumurta
    Kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla, barbunya gibi)
    Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem)
    Zenginleştirilmiş tahıllar
    Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber
    Taze meyveler (portakal suyu, kavun, çilek, dut, muz gibi)
    Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu)
    Pekmez, tahin, kuru meyveler (kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi)
    Demirle zenginleştirilmiş mısır gevrekleri.

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    Haberler Sağlık Portakal suyu kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler kan yapıyor