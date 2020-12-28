Kansızlık, yani anemi toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, adet düzensizliği, cinsel isteksizlik ve iştahsızlık, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kayan Tapan, kansızlığa iyi gelen besinleri sıralıyor.

Tofu, soya fasulyesi

Kırmızı et

Tavuk, hindi

Ton balığı, somon

Yumurta

Kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla, barbunya gibi)

Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem)

Zenginleştirilmiş tahıllar

Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber

Taze meyveler (portakal suyu, kavun, çilek, dut, muz gibi)

Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu)

Pekmez, tahin, kuru meyveler (kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi)

Demirle zenginleştirilmiş mısır gevrekleri.