Siyah pirinç kalbi korur

Siyah pirinç iyi bir demir kaynağıdır. Ayrıca magnezyum deposudur. Siyah pirinç; kemik, kas ve sinir dokusuna da faydalıdır. Rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır. Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olanlar için iyi bir seçenektir. Siyah pirinç, iştahı azaltarak ve dolgunluk hissini artırarak kilo kaybını arttırmaya yardımcı olur.

İçerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Antioksidanlarının çoğunun kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olduğu araştırmalarca biliniyor. Siyah pirinç de antioksidan açısından çok zengin olduğu için halk sağlığını koruyor.

HAFIZA İÇİN CEVİZ



Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin. Yapılan bilimsel çalışmalar cevizin hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirdiğini kanıtladı. Uzmanlar "Günde 3 adet ceviz yemeye özen gösterin" önerisinde bulunuyor.

DOĞRU DEĞİL



Yemek yerken su içmek sağlıklı değil iddialarının gerçek dışı olduğu kanıtlandı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yemek yerken su içmenin hiçbir zararı olmadığı gibi sindirim sistemini de daha verimli çalıştırdığı ortaya çıktı. Günde 2 litre su da ideal olarak açıklandı.

PORTAKALI SIKMAYIN



Uzmanlar bir adet iri portakalda 4 gram civarında diyet lifinin bulunduğunu açıkladı. O nedenle portakal tüketmenin önemine dikkat çekiyorlar. Portakalın suyu sıkıldığında lif oranının 0.5 grama düşmesi, uzmanların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.