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    Kanserle hemoroidi karıştırma

    kanserinin belirtileri, genellikle hemoroid ile karıştırılıyor. Bu durum tanı ve tedaviyi geciktiriyor. Prof. Dr. , vatandaşı uyarıyor...

    Kanserle hemoroidi karıştırma

    Kalın bağırsak kanserinin belirtileri, genellikle hemoroid ile karıştırılıyor. Bu durum tanı ve tedaviyi geciktiriyor. Prof. Dr. , vatandaşı uyarıyor: Kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşen kanserlerde kansızlığa (anemi) bağlı halsizlik önemli bir belirti olurken; sol taraf yerleşimli kanserlerde tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler, şişkinlik, kanama, bağırsak tıkanması gibi bulgular daha erkenden ortaya çıkabilmektedir. Özellikle rektum kanseri denilen kalın bağırsağın son kısım kanserleri tuvalette kanama, sık tuvalet yapma isteği gibi şikayetlere neden olur. Bu belirtiler hemoroid gibi yorumlanır. Maalesef bu durum tanı ve tedaviyi geciktirir.

    kanseri ile hemoroidin belirtileri birbirine çok benziyor. Tarama yapılması hayati önem taşıyor

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    Haberler Sağlık Kanserle hemoroidi karıştırma