Kanserle hemoroidi karıştırma

Kalın bağırsak kanserinin belirtileri, genellikle hemoroid ile karıştırılıyor. Bu durum tanı ve tedaviyi geciktiriyor. Prof. Dr. Erhan Reis, vatandaşı uyarıyor: Kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşen kanserlerde kansızlığa (anemi) bağlı halsizlik önemli bir belirti olurken; sol taraf yerleşimli kanserlerde tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler, şişkinlik, kanama, bağırsak tıkanması gibi bulgular daha erkenden ortaya çıkabilmektedir. Özellikle rektum kanseri denilen kalın bağırsağın son kısım kanserleri tuvalette kanama, sık tuvalet yapma isteği gibi şikayetlere neden olur. Bu belirtiler hemoroid gibi yorumlanır. Maalesef bu durum tanı ve tedaviyi geciktirir.

Kalın bağırsak kanseri ile hemoroidin belirtileri birbirine çok benziyor. Tarama yapılması hayati önem taşıyor