Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadele eden beş vitamin hakkında bilgi verdi:

Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Karotenoidler, kanserojen maddelerin etkisini azaltır.

Kırmızı et, balık, karaciğer, ıspanak, domates ve mantar B vitamini açısından zengindir. Bu gıdalar bağışıklığı güçlendirir.

D vitamini eksikliği cilt kanserini tetikler. Bol bol güneşlenin.

E vitamini, hücreleri onarır. Kanser oluşumunu engeller. Fındık, fıstık gibi kuruyemişler ile kuru baklagillerde bulunur.