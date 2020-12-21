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    e karşı beş vitamin! Çok şaşıracaksınız...

    C vitamini eksikliğinde kalp, artrit ve gibi önemli hastalıklar ortaya çıkabilir. Kuşburnu, yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, domates ve çilek tüketmeye özen gösterin...

    Kansere karşı beş vitamin!

    Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, le mücadele eden beş vitamin hakkında bilgi verdi:
    Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Karotenoidler, ojen maddelerin etkisini azaltır.
    Kırmızı et, balık, karaciğer, ıspanak, domates ve mantar B vitamini açısından zengindir. Bu gıdalar bağışıklığı güçlendirir.
    D vitamini eksikliği cilt kanserini tetikler. Bol bol güneşlenin.
    E vitamini, hücreleri onarır. Kanser oluşumunu engeller. Fındık, fıstık gibi kuruyemişler ile kuru baklagillerde bulunur.

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    Haberler Sağlık Kansere karşı beş vitamin! Çok şaşıracaksınız...