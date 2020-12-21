Duygusal istismar iştah kesiyor

bozukluklarınınanlaşılmasıve tedavisizordur. Ölümlesonuçlanabilir. Tüm yemebozuklukları arasında,anoreksiya nervoza (yiyememe)en yüksek ölüm oranına sahiptir.Travma ve yeme bozukluklarıarasında yüksek oranda bağ vardır.Bu konuda özellikle kadınlarüzerinde yapılan araştırmada,ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır.Yemek yiyememe hastalığına sahipkadınların yüzde 26'sının tecavüz,yüzde 27'sinin şiddet, yüzde 37'sininise duygusalistismarmağduru olduğubelirlenmiştir.Yemebozukluğunuzvarsa, hementedaviyebaşvurmanızönemlidir.Bir travma geçmişiniz varsaveya duygularınızı yönetmektegüçlük çektiğinizi hissediyorsanız,travmanın yanı sıra yemebozukluklarının tedavisindedeneyimli bir terapist bulmayıdüşünebilirsiniz. Travmayaşadıysanız ve bir yeme bozukluğuhastalığınız varsa, bunu mutlakaterapistinize söylemelisiniz. Yemebozuklukları ve travma için eşzamanlı tedavi uygulanacaktır...