Duygusal istismar iştah kesiyor

Yeme bozukluklarının anlaşılması ve tedavisi zordur. Ölümle sonuçlanabilir. Tüm yeme bozuklukları arasında, anoreksiya nervoza (yiyememe) en yüksek ölüm oranına sahiptir. Travma ve yeme bozuklukları arasında yüksek oranda bağ vardır. Bu konuda özellikle kadınlar üzerinde yapılan araştırmada, ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yemek yiyememe hastalığına sahip kadınların yüzde 26'sının tecavüz, yüzde 27'sinin şiddet, yüzde 37'sinin ise duygusal istismar mağduru olduğu belirlenmiştir. Yeme bozukluğunuz varsa, hemen tedaviye başvurmanız önemlidir. Bir travma geçmişiniz varsa veya duygularınızı yönetmekte güçlük çektiğinizi hissediyorsanız, travmanın yanı sıra yeme bozukluklarının tedavisinde deneyimli bir terapist bulmayı düşünebilirsiniz. Travma yaşadıysanız ve bir yeme bozukluğu hastalığınız varsa, bunu mutlaka terapistinize söylemelisiniz. Yeme bozuklukları ve travma için eş zamanlı tedavi uygulanacaktır...
MARY G. BARRET - İLİŞKİ TERAPİSTİ
MARY G. BARRET - İLİŞKİ TERAPİSTİ