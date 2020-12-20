Bir bardak nar suyu gün boyu enerjik kalmanızı sağlayacak! Nar suyunun faydaları nelerdir?

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, her gün tüketilecek nar suyunun sağlık açısından önemli olduğunu ve güne zinde başlatacağını dile getirdi. Nar suyunun antioksidan özelliğinin bulunduğunu dile getiren Şenarslan, "Nar ve nar suyu, bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yardımcı oluyor. Ç

ünkü içerisindeki besin değeri çok yüksek. İçerisinde potasyum, kalsiyum ve demir mineralleriyle birlikte A, C ve B vitaminlerini içerdiği için aynı zamanda bağışıklığımızı destekliyor. O yüzden bu mevsimde hem hastalıklardan korunmak hem de soğuğa karşı dirençli hale gelmek için de nar suyu tüketebiliriz. Narın tanelerinin ve suyunun da kesinlikle faydası var. Ama nar suyunun şöyle bir özelliği de var sıvı olduğu için biraz daha tokluk ve doygunluk hissini arttırıyor. Böylelikle obeziteyle de savaşıyor. Taneleri birazcık daha bizi kullanmakta rahatsız edebiliyor, ama nar suyunu gönül rahatlığıyla günde bir su bardağı kadar tüketebiliriz. Hem tokluk hisside sağlıyor ve obeziteyle de savaşıyor" dedi.

BADEM GÜZELLEŞTİRİR

Bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum bağışıklığınızı güçlendirir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar.

Bademde bol miktarda bulunan magnezyum da sağlığınız için çok önemlidir.

Badem yağının da cilt için birçok faydası bulunmaktadır:

Cildi temizler.

İnce çizgi ve kırışıklıkları giderir.

Göz çevresi bakımında etkilidir.

Göz altı morluklarına iyi gelir.

Kirpikleri uzatır.

Makyajı temizlemeye yardımcıdır.

Dudak bakımına iyi gelir.