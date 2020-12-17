Ege Bölgesi'ndeki şifalı otlar, coronavirüse karşı birçok kişinin tercihleri arasında yer aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan da, şifalı otların faydalarını tek tek anlatarak vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu.
CİBEZ: Tam C vitamini deposudur. Bununla birlikte fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineraller de içerir. Soğuk algınlığına karşı korur.
HİBİSKUS: Güçlü antioksidan barındırır; ayrıca antioksidanlar sayesinde beynin sağlıklı işleyişini destekler, hafızayı güçlendirir ve motivasyon düşüklüğüne iyi gelir. Antibakteriyel özelliği ile mantar gelişimini engeller.
Sindirim sisteminizi çalıştırarak hazımsızlık, gaz sancısı, kabızlık gibi problemlerin hızla çözülmesini sağlıyor.
ARAPSAÇI: Kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içeren arapsaçı, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir ot. Kas ve kemik ağrıları, baş ağrıları için etkili. Mide asitlerini dengelediği ve gaz oluşumunu önlediği biliniyor.
Arapsaçı otunun yapısında bulunan vitaminler, göz sağlığını koruyor. Arapsaçı otu, güçlü antibiyotik içeriği ile enfeksiyon temizleme gücüne de sahip.
SARMAŞIK OTU: Kaynatıp suyunu da içebileceğimiz sarmaşık otu, sadece diyabet değil; tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor; ayrıca vücuttaki hastalıklı hücrelerin iyileşmesine yardımcı oluyor.
Bağırsak ve mide hastalıkları için de oldukça yararlı. Nefes darlığına karşı da iyi gelen sarmaşık otu, idrar yolu iltihapları için de faydalı.
ZEYTİN YAPRAĞI: Fenolık bileşenlerce zengin bir bitki. Özütteki en etkili fenolik bileşen 'oleuropein', birçok bakteri ve virüs üzerine etkili. Evde, zeytin yaprağından çay yapmak isterseniz; güvenilir zeytin ağaçlarından topladığınız yaprakları iyice yıkadıktan sonra fırında veya mikrodalga fırında, ufalanacak kıvama gelene kadar kurutun.
Ufalanmış yaprakları kaynamış suya atıp 10-12 dakika demleyin. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Günde 1-3 bardak tüketimi tavsiye edilmektedir.
TURP OTU: Yaprakları, A ve C vitamini ile kalsiyum ve demir içeriyor, antioksidan barındırıyor.
Kan dolaşımını da güçlendirir ve düzenler. Vücutta enfeksiyon oluşma riskini azaltır. Cildi güzelleştirir, cilde canlılık ve parlaklık verir. Enerjimizi yükseltir, depresyona da iyi gelir.