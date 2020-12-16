Taze balık kolesterolü düşürür

Sağlıklı bir yaşam tarzı, yüksek kolesterolü düşürüyor.

Beslenmede şu hususlara dikkat etmek gerekiyor:

Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.

Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.

Sosis, salam, sucuk tüketilmemelidir.

Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.

Bol bol taze balık tüketilmelidir.

Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.

Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.

Fast food gıdalardan uzak durulmalıdır.

Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler dozunda tüketilmelidir.