Ispanak muz mutluyuz!

Pandemi dönemi mutsuzluğa yol açtı. Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, mutluluk hormonunu artıran besinleri açıkladı: Psikolojik olarak baskı altında olduğumuzda; hamur işi, tatlı, şeker ve şekerli besinlere sarılırız. Bu besinler geçici olarak mutluluk verirken kilo gibi kalıcı etki bırakırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatır. Pandemi dönemini fırsata çevirip evde sağlıklı yemekler yaparak bağışıklığımızı artırmalıyız.

DEPRESYONA LAVANTA

Mutluluk hormonumuz serotonin düzeyini artırmak için triptofandan yüksek gıdaları tüketmek kendimizi daha iyi hissetmemize neden olur. Örneğin; yumurta, ıspanak, hindi, süt ve süt ürünleri, muz, ananas, fındık, badem, kakao, susam, biftek, fıstık, mandalina, tavuk, ceviz gibi besinler tüketmek iyi gelecektir. Ayrıca vanilya ve lavanta kokusu da genellikle depresyonla ilişkili kaygı bozukluğunu azaltmaya yardımcı olur.