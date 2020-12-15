Sporla güçlenin

Her yaşta spor yapmalısınız. Spor, fiziksel performansınızı geliştirir, oksijen kapasitenizi arttırır, yüksek tansiyonu olanların, tansiyonu kontrol altında tutmasına yardımcı olur. Ayrıca kandaki iyi kolestrolu (HDL) artırır. Bu da daha sağlıklı olmanızı sağlar.

TARÇINLA FARKI GÖR

Tarçının birçok faydası olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Bağışıklığı güçlendiren tarçın, cinsel gücü ve isteği artırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, haftada 3 gün bir tutam tarçın tüketenlerin cinsel sağlık konusunda da birçok riski azalttığına dikkat çekildi.

DAR KIYAFET RİSKLİ

Moda sağlığınızı riske etmesin. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda dar kıyafet giyen kişilerde kısırlık, genital bölgede enfeksiyon, reflü, sinir sıkışmaları, dolaşım bozukluğu, varis ve selülit gibi birçok rahatsızlık görülebileceğine dair bulgular ortaya çıktı.

GÖRME PROBLEMİ

Yüksek tansiyon ile şeker hastalığı sık rastlanan ve vücudu olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklar. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Kenar, "Kontrol altına alınmamış şeker hastalığı kişide, katarakt ve göz tansiyonu gibi görme problemine yol açabilir. Önlem alınmalı" dedi.