İşte spordan önce içilen kahvenin bilinmeyen faydaları!

SPORDAN ÖNCE İÇİLEN KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Daha iyi bir spor için kaslarınıza daha çok oksijen gitmesi gerekir. İşte kahve bunu sağlıyor. Japonya'da yapılan araştırmalarda aşırı kahve tüketmeyen kişilerde, kahve içildikten sonraki 75 dakika boyunca kan dolaşımının yüzde 30 daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmalarda, kafein maddesinin kasları koruduğu da ortaya çıkmıştır. Vücudun yaşlanmayla kas gücünü kaybetmesi kahve içenlerde daha yavaş gerçekleşiyor.