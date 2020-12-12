Dünya genelinde kısırlık oranı artmaya başladı. Tedavi yöntemlerine de yenileri eklendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serhat Partalcı konuyla ilgili olarak TAKVİM'e önemli bilgiler verdi.
TÜP BEBEK NEDİR?
Tüp bebek yönteminin normal üreme eyleminden farkı, üremenin bir kısmının (Döllenmenin) laboratuvar şartlarında olmasıdır. Uygulama ilk kez 1978'de denendi. Tüpleri tıkalı bir kadının yumurtası dışarıya alınıp eşinin spermi ile döllendi.
Tekrar annenin rahmine yerleştirildi. Böylece ilk tüp bebek çocuğu dünyaya geldi. Günümüzde tüp bebek yöntemi normal kendi halinde gebe kalamayan çiftlerde artık sıkça uygulanmaktadır. Ülkemizde de tüp bebek merkezleri dünyada olduğu gibi hızla artmış ve özel bir dal halini almıştır.
ÇİFTLER BU YÖNTEME NE ZAMAN BAŞVURMALIDIR?
Tüp bebek, 15-20 yıl öncesine kadar evlendikten 1 yıl sonra gebelik oluşturamayan çiftlerin başvurabileceği bir tedavi şekliydi. Ancak günümüzde evlilikler geç yıllara kaydı. Bu da kısırlık nedenlerini arttırdı.
Anne adayının 35 yaş üzerinde olması, apandisit ve karın içerisini ilgilendiren ameliyat geçirmesi ve Endometriyozis gibi nedenler kadınlarda kısırlığa neden olur.
Erkeklerde sperm değerlerinin sınır veya altında olduğu hallerde tüp bebek tedavisi uygulanır.
TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN ÇİFTLERDE HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Tüp bebek tedavisi adaylarında aranan en önemli şartların başında tüp bebek tedavisini uygulamaya engel bir durumlarının olmaması gelir. Bunların başında sperm ve yumurta hücresi olmaması durumudur. Ayrıca bu nedenlerin yanında tüp bebeğin yerleştireceği anne rahminin de bebek taşımaya uygun olması şarttır.
HANGİ HALLERDE TEDAVİ UYGULANMAZ?
Tüp bebek tedavisi sağlıklı yumurta ve sperm elde edilemeyecek hallerde veya oluşturulan tüp bebeğinin yerleştirileceği sağlıklı bir rahmin olmadığı durumlarda uygulanamaz.