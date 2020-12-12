TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN ÇİFTLERDE HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?



Tüp bebek tedavisi adaylarında aranan en önemli şartların başında tüp bebek tedavisini uygulamaya engel bir durumlarının olmaması gelir. Bunların başında sperm ve yumurta hücresi olmaması durumudur. Ayrıca bu nedenlerin yanında tüp bebeğin yerleştireceği anne rahminin de bebek taşımaya uygun olması şarttır.