Mide koruyucu virüsün dostu!

RİSK ARTIYOR



Sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre Covid-19'a yakalanma ve hastalığın seyrinin daha ağır olabiliyor. Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek oluyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması gerekiyor.