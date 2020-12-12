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    • Sağlık
    • 12.12.2020 Gazete
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    Mide koruyucu virüsün dostu!

    of ’nde önemli bir makale yayımlandı. Makalede mide asidini düzenleyen ilaçların Covid- 19’a yakalanma ihtimalini yükselttiği belirtildi. Prof. Dr. , araştırmayla ilgili şu önemli bilgileri verdi: “Mide koruyucu ilaçlar asit miktarını azaltıyor. Bu da bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilişkili hastalıkların yönetiminde fayda-risk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerekiyor.

    Mide koruyucu virüsün dostu!

    American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde önemli bir makale yayımlandı. Makalede mide asidini düzenleyen ilaçların Covid- 19'a yakalanma ihtimalini yükselttiği belirtildi. Prof. Dr. Vedat Göral, araştırmayla ilgili şu önemli bilgileri verdi: "Mide koruyucu ilaçlar asit miktarını azaltıyor.

    Bu da bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilişkili hastalıkların yönetiminde fayda-risk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerekiyor.

    RİSK ARTIYOR


    Sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre Covid-19'a yakalanma ve hastalığın seyrinin daha ağır olabiliyor. Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek oluyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması gerekiyor.
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