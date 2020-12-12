Mide koruyucu virüsün dostu!

American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde önemli bir makale yayımlandı. Makalede mide asidini düzenleyen ilaçların Covid- 19'a yakalanma ihtimalini yükselttiği belirtildi. Prof. Dr. Vedat Göral, araştırmayla ilgili şu önemli bilgileri verdi: "Mide koruyucu ilaçlar asit miktarını azaltıyor.
Bu da bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilişkili hastalıkların yönetiminde fayda-risk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerekiyor.
RİSK ARTIYOR
Sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre Covid-19'a yakalanma ve hastalığın seyrinin daha ağır olabiliyor. Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek oluyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması gerekiyor.