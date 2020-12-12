Dr. salep | Salebin faydaları nelerdir?

Kış aylarında içinizi ısıtan salep, sağlık için de mucizeler yaratıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, salebin yararları hakkında şunları söylüyor: Salebin en belirgin özelliklerinden biri, kompleks karbonhidratlar ailesinden glikomannan içerir. Glikomannan, musilaj etkisi olabilen viskoz bir diyet lif türevidir. Bu özelliği sayesinde uzun süre tok tutar. Salebin üzerine tarçın ekleyerek tüketilmesi ise kan şekerinin dengelenmesine iyi bir destek olur.

Salep aynı zamanda protein, A- C vitamini, demir ve potasyum bakımından da zengindir. Kişi kilo verirken veya kilo koruma sürecinde kontrollü beslenirken, canı tatlı çektiği zaman salep tüketerek bu isteğini rahatlıkla bastırabilir.