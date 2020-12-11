Sorunları buzluğa kaldırmayın

bazı sorunlarınuzun süreçözümsüz kalmasınınana nedenlerindenbiri"buzluk" olaraknitelendirilir. Bu doğru. İlişkilerdebazı sorunların çözümeulaşamaması halinde buzluğakaldırıldığı ve zaman içindebunun yeni sorunları beraberindegetirdiği kanıtlandı. Biz terapilerdesorunların o anda çözülememesihalinde bir süreliğineunutulmasını öneriyoruz. Ancakbir sorun varsave yenisorunlarıdoğuruyorsa,buzluktan çıkartıpçözüme kavuşturulmalı.İlişkilerdesen veyaben olmamalı. Birsorunu 'biz' olarakele almalısınız.Çünkü iki tarafı da etkileyecekbir durum söz konusu. Buradabir tarafın isteğinin olmasındançok ortak bir çözüm üzerinedüşünülmeli. Bunu yaptığınıztakdirde çözümün ışığını görürsünüz.Birçok ayrılan çiftlerleyapılan görüşmelerde, sorunlarıbuzluğa kaldırdıklarınıve bir dahahiç açmadıklarınıgözlemledim.Sonuçayrılık.