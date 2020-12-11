Sorunları buzluğa kaldırmayın

İlişkilerde bazı sorunların uzun süre çözümsüz kalmasının ana nedenlerinden biri "buzluk" olarak nitelendirilir. Bu doğru. İlişkilerde bazı sorunların çözüme ulaşamaması halinde buzluğa kaldırıldığı ve zaman içinde bunun yeni sorunları beraberinde getirdiği kanıtlandı. Biz terapilerde sorunların o anda çözülememesi halinde bir süreliğine unutulmasını öneriyoruz. Ancak bir sorun varsa ve yeni sorunları doğuruyorsa, buzluktan çıkartıp çözüme kavuşturulmalı. İlişkilerde sen veya ben olmamalı. Bir sorunu 'biz' olarak ele almalısınız. Çünkü iki tarafı da etkileyecek bir durum söz konusu. Burada bir tarafın isteğinin olmasından çok ortak bir çözüm üzerine düşünülmeli. Bunu yaptığınız takdirde çözümün ışığını görürsünüz. Birçok ayrılan çiftlerle yapılan görüşmelerde, sorunları buzluğa kaldırdıklarını ve bir daha hiç açmadıklarını gözlemledim. Sonuç ayrılık.