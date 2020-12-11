Binlerce kişi arama motorları üzerinden Plasebo nedir? Plasebo etkisi nedir? Boş aşı ne demek? Sorularının yanıtları merak edilerek sıkça araştırılıyor. Koronavirüs vakalarının gitgide arttığı şu günlerde koronavirüse karşı ilaçlar ve aşılar geliştirilmeue devam ediyor. Gündemde kullanılan bazı terimlerin anlamları da vatandaişlar tarafından merak ediliyor. Plasebo ve boş aşı hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.
PLASEBO NEDİR?
Plasebo, Latince kökenli bir kelime. 'Hoşnut etmek' anlamına gelen plasebo, etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkartması hali olarak tanımlanabilir. Yani vücuda ağız, burun ya da enjeksiyon yolu ile verilebilen bu ilaç, fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir güce sahip değil.
PLASEBO ETKİSİ NE ANLAMA GELİYOR?
Plasebo, "gerçek" bir tıbbi tedavi gibi görünen ama gerçek olmayan her şeydir. Hap, iğne veya başka bir tür "sahte" tedavi olabilir. Tüm plaseboların ortak noktası, sağlığı etkileyecek aktif bir madde içermemesidir.
Bazen bir kişi bir plaseboya tepki verebilir. Yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Örneğin kişinin semptomları iyileşebilir. Veya kişi tedavinin yan etkileri gibi görünen şeylere sahip olabilir. Bu tepkiler "plasebo etkisi" olarak bilinir.
İnsanlar plasebo kullandıklarını bildiklerinde bile bir plasebonun sonuç üretebileceği bazı koşullar vardır. Araştırmalar, plaseboların aşağıdaki gibi durumlar üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir:
Depresyon
Ağrı
Uyku bozuklukları
Huzursuz bağırsak sendromu
Menopoz
Astımı içeren bir çalışmada, plasebo inhaler kullanan kişiler, nefes testlerinde oturmaktan ve hiçbir şey yapmamaktan daha iyi sonuç vermedi. Ancak araştırmacılar, insanların nasıl hissettiklerine dair algılarını sorduğunda, plasebo inhalerin rahatlama sağlamada ilaç kadar etkili olduğu bildirildi.
Plasebo Etkisi Nasıl Çalışır?
Plasebo etkisi üzerine yapılan araştırmalar zihin ve beden arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. En yaygın teorilerden biri, plasebo etkisinin bir kişinin beklentilerinden kaynaklandığıdır. Bir kişi bir hapın bir şey yapmasını beklerse, o zaman vücudun kendi kimyasının bir ilacın neden olabileceğine benzer etkilere neden olması mümkündür.
BOŞ AŞI NE DEMEK?
Boş aşı, plasebo etkisi yaratması amacıyla deneklere enjesiyon yoluyla verilen bir maddedir. Yeni tip koronavirüs aşısının deneylenmesinde, insanlar iki gruba ayrılacak. Deney grubuna hastalık ve virüsle mücadele edecek olan aşı uygulanırken konrol grubuna ise plasebo ya da boş aşı ismini verdiğimiz ve muhtemelen tuzlu su içeren bir sıvı enjekte edilecek. Böylelikle virüsün sadece fiziksel yani psikolojiden tamamen bağımsız işlevleri anlaşılabilecek.