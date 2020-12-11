Dr.Fevzi Özgönül, diyabetli bireylerin Coronavirüs'ten daha çok etkilendiğini söylüyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: Kan şekeri düzeylerinin değişken olması ya da yüksek olmasından kaynaklı vücudun bağışıklık sistemi düşmektedir. Kişi diyabetini iyi yönetiyor ise bu durumdan daha hafif etkilenebilir.

BUNLARI YAPIN

Hamur işlerinden uzak durun

Öğün miktarını azaltın

Et, tavuk, yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını tüketin. Haftada bir balık yiyin

Brokoli, limon, kırmızı kapya biber, yeşil biber, Brüksel lahanası, domates ve ıspanak gibi C vitamini zengini sebzeleri tüketin

Kuzu-dana-hindi eti, mantar, sarımsak, barbunya, yumurta, beyaz peynir ile çinko alımınızı; mercimek, soğan, balık, ceviz ile de selenyum alımınızı destekleyin.

D vitamini eksikliğiniz var ise doktorunuza danışarak mutlaka takviye almaya özen gösterin.