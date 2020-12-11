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    • Sağlık
    • 11.12.2020 Gazete
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    diyabetlileri nasıl vuruyor? Bağışıklığı artıran besinler neler?

    , diyabetli bireylerin Coronavirüs'ten daha çok etkilendiğini söylüyor. Diyabetliler, Coronavirüs’ten daha çok etkileniyor. Uzmanlar, “Hamur işlerinden uzak durun. Renkli sebzeler tüketin” diyor.

    Diyabetliler risk altında

    Dr.Fevzi Özgönül, diyabetli bireylerin Coronavirüs'ten daha çok etkilendiğini söylüyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: Kan şekeri düzeylerinin değişken olması ya da yüksek olmasından kaynaklı vücudun bağışıklık sistemi düşmektedir. Kişi diyabetini iyi yönetiyor ise bu durumdan daha hafif etkilenebilir.

    BUNLARI YAPIN
    Hamur işlerinden uzak durun
    Öğün miktarını azaltın
    Et, tavuk, yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını tüketin. Haftada bir balık yiyin
    Brokoli, limon, kırmızı kapya biber, yeşil biber, lahanası, domates ve ıspanak gibi C vitamini zengini sebzeleri tüketin
    Kuzu-dana-hindi eti, mantar, sarımsak, barbunya, yumurta, beyaz peynir ile çinko alımınızı; mercimek, soğan, balık, ceviz ile de selenyum alımınızı destekleyin.
    D vitamini eksikliğiniz var ise doktorunuza danışarak mutlaka takviye almaya özen gösterin.

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    Haberler Sağlık Koronavirüs diyabetlileri nasıl vuruyor? Bağışıklığı artıran besinler neler?