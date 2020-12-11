Detoks zamanı! Bağırsak detoksu nedir, nasıl yapılır?





LAHANA: Hem kendisi hem de turşusu bağırsaklar için çok önemli. Özellikle ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir kış sebzesi olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.