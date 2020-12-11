Detoks zamanı! Bağırsak detoksu nedir, nasıl yapılır?

ELMA: Her gün bir adet elma yemek, kabızlığı azaltarak vücuttan toksinlerin atılamamasıyla oluşabilecek kolon kanserini ve basuru önler.
SOĞAN: Soğan vücudunuzdaki bakterilerin atılmasına yardımcı olur. Yemeklerin yanında tüketebileceğiniz bir adet soğan, sindirim sitemini korur, kan dolaşımını arttırır, muhteşem bir lif kaynağıdır, C vitamini içerir ve kanseri önler.
ÇİĞ SARIMSAK: Sebze ile pişirilen yemeklerde pişmeye yakın atılan 1 baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizler ve problemleri engeller. Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmesinde fayda vardır.
KETEN TOHUMU: Her gün bir avuç keten tohumu tüketmek ve beraberinde su içmek kolonlarınızdaki parazitlerin kısa süre içerisinde temizlenmesini sağlar.
LAHANA: Hem kendisi hem de turşusu bağırsaklar için çok önemli. Özellikle ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir kış sebzesi olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.
DENİZ TUZU: Öncelikle deniz tuzunu sıcak suyun içinde iyice karıştırın. Bu su ile karın ve alt karın bölgesine hafifçe masaj yapın. Tuz solüsyonu ishali tetikleyebilir bu nedenle gün içinde bol su tüketilmeli.
KEMİK SUYU: Vitamin ve minarellerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren kemik suyu bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır. Kemik suları, yemeklere ve çorbalara eklenerek tüketilebilir.