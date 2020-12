Detoks zamanı! Bağırsak detoksu nedir, nasıl yapılır?

ELMA: Her gün bir adet elma yemek, kabızlığı azaltarak vücuttan toksinlerin atılamamasıyla oluşabilecek kolon kanserini ve basuru önler.



SOĞAN: Soğan vücudunuzdaki bakterilerin atılmasına yardımcı olur. Yemeklerin yanında tüketebileceğiniz bir adet soğan, sindirim sitemini korur, kan dolaşımını arttırır, muhteşem bir lif kaynağıdır, C vitamini içerir ve kanseri önler.



ÇİĞ SARIMSAK: Sebze ile pişirilen yemeklerde pişmeye yakın atılan 1 baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizler ve problemleri engeller. Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmesinde fayda vardır.



KETEN TOHUMU: Her gün bir avuç keten tohumu tüketmek ve beraberinde su içmek kolonlarınızdaki parazitlerin kısa süre içerisinde temizlenmesini sağlar.