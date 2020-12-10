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    • Sağlık
    • 10.12.2020 Gazete
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    döküyor

    Coronavirüs’e yakalanan dört hastanın birinde dökülmesi görülüyor. Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ, alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veriyor.

    Koronavirüs saç döküyor

    COVİD-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası larda dökülme görülebilmektedir. Ancak saçların dökülmesi virüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların 'Coronavirüs hastası mıyım?' diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin Coronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur. Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. Beslenme saç gelişiminde oldukça önemlidir. Kıl folikülleri protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkanı bulabilir. Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

    BUNLARI TÜKETİN
    Yumurta
    Somon ve deniz mahsulleri
    Avokado
    Ispanak
    Kırmızı ve beyaz et
    Badem
    Yoğurt

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