Koronavirüs saç döküyor

COVİD-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir. Ancak saçların dökülmesi virüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların 'Coronavirüs hastası mıyım?' diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin Coronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur. Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. Beslenme saç gelişiminde oldukça önemlidir. Kıl folikülleri protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkanı bulabilir. Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

BUNLARI TÜKETİN

Yumurta

Somon ve deniz mahsulleri

Avokado

Ispanak

Kırmızı ve beyaz et

Badem

Yoğurt