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    • Sağlık
    • 09.12.2020 Gazete
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    Vırüs i sindirimi bozuyor

    Coronavirüs i, sindirim sistemini vuruyor. Doç. Dr. , "Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık, yutma güçlüğü, şişkinlik, gaz, aşırı geğirme gibi şikayetlerle gastroenteroloji polikniklerine başvurular pandemi döneminde arttı.

    Vırüs stresi sindirimi bozuyor
    Coronavirüs i, sindirim sistemini vuruyor. Doç. Dr. , "Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık, yutma güçlüğü, şişkinlik, gaz, aşırı geğirme gibi şikayetlerle gastroenteroloji polikniklerine başvurular pandemi döneminde arttı. Bunlara kas, eklem ve baş ağrıları, nefes darlığı, çarpıntı, kas güçsüzlüğü gibi kalp, nörolojik ve iskelet sistemini içeren diğer semptomlar da eşlik edebiliyor. Huzursuz bağırsak sendromu veya kolit olarak bilinen irritabl barsak sendromu ve dispepsi tanılarını bu dönemde daha sık koyuyoruz" diyor.
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    Haberler Sağlık Vırüs stresi sindirimi bozuyor