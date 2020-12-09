Koronavirüsün etkisini arttırdığı şu günlerde sağlığımıza dikkat etmek ve vücut direncimizi artırmak çokça önemli. Yumurlu bitki olarak bilinen besinler, sağlığa sağlık katıyor. Uzmanlar 8 köklü besinin faydalarını şöyle sıralıyor..
PATATES: Şeker hastalığına iyi gelip susuzluğu gideriyor. Karaciğere de faydalı olan patatesin damar sertliğini ve ülseri önleyici etkileri de bulunuyor.
HAVUÇ: Hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırıyor. Göz ve cilt hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.
YER ELMASI: Anne sütünü arttırıcı, kabızlığı giderici ve idrar söktürücü özellikleri de yer elmasını özel bir besin kaynağı yapıyor.
SOĞAN: C vitamini deposu olan soğan, mikroplara karşı vücut diren- cini güçlendirir. Damar sertliği, grip, astım ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da koruyor.
ŞALGAM: Eklem ağrılarına iyi gelen şalgam sivilce ve egzamaların tedavisinde de kullanılıyor. Boğaz iltihaplarını gideriyor, akciğeri temizliyor.
SARIMSAK: Sarımsak bakterilerin üremesini azaltırken, kansere karşı tedavide de etkili rol oynuyor. Tansiyon düşürücü, iştah açıcı, kan temizleyici gibi özellikleri vardır.
PANCAR: Kansızlığı giderir ve karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar. Sinirleri yatıştırıyor.
TURP: C vitamini deposu olan turp vücudu güçlendiriyor. Dikkat toplayıcı, iştah açıcı, safra söktürücü ve mikropların üremesini engelleyici özelliklere de sahiptir.