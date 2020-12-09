Koronavirüsün etkisini arttırdığı şu günlerde sağlığımıza dikkat etmek ve vücut direncimizi artırmak çokça önemli. Yumurlu bitki olarak bilinen besinler, sağlığa sağlık katıyor. Uzmanlar 8 köklü besinin faydalarını şöyle sıralıyor..