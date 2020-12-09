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    • Sağlık
    • 09.12.2020 Gazete
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    Kökünde şifa var! 8 köklü besinin faydalarını sıraladı

    Koronavirüsün etkisini arttırdığı şu günlerde sağlığımıza dikkat etmek ve vücut direncimizi artırmak çokça önemli. bitki olarak bilinen besinler, sağlığa sağlık katıyor. 8 köklü besinin faydalarını şöyle sıralıyor..

    Kökünde şifa var

    Koronavirüsün etkisini arttırdığı şu günlerde sağlığımıza dikkat etmek ve vücut direncimizi artırmak çokça önemli. Yumurlu bitki olarak bilinen besinler, sağlığa sağlık katıyor. Uzmanlar 8 köklü besinin faydalarını şöyle sıralıyor..

    PATATES: Şeker hastalığına iyi gelip susuzluğu gideriyor. Karaciğere de faydalı olan patatesin damar sertliğini ve ülseri önleyici etkileri de bulunuyor.

    HAVUÇ: Hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırıyor. Göz ve cilt hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

    YER ELMASI: Anne sütünü arttırıcı, kabızlığı giderici ve idrar söktürücü özellikleri de yer elmasını özel bir besin kaynağı yapıyor.

    SOĞAN: C vitamini deposu olan soğan, mikroplara karşı vücut diren- cini güçlendirir. Damar sertliği, grip, astım ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da koruyor.

    ŞALGAM: Eklem ağrılarına iyi gelen şalgam sivilce ve egzamaların tedavisinde de kullanılıyor. Boğaz iltihaplarını gideriyor, akciğeri temizliyor.

    SARIMSAK: Sarımsak bakterilerin üremesini azaltırken, kansere karşı tedavide de etkili rol oynuyor. Tansiyon düşürücü, iştah açıcı, kan temizleyici gibi özellikleri vardır.

    PANCAR: Kansızlığı giderir ve karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar. Sinirleri yatıştırıyor.

    TURP: C vitamini deposu olan turp vücudu güçlendiriyor. Dikkat toplayıcı, iştah açıcı, safra söktürücü ve mikropların üremesini engelleyici özelliklere de sahiptir.
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    Haberler Sağlık Kökünde şifa var! Uzmanlar 8 köklü besinin faydalarını sıraladı