Portakalı soydum gribi kovdum!

Diyetisyen Salih Gürel, turunçgillerle ilgili önemli bilgiler verdi: Turunçgiller, sadece lezzetli ve hoş değil aynı zamanda sağlığa birçok fayda sağlayan bir meyve grubudur. Kış aylarında insanları soğuk algınlığından korur. Kalsiyum içeriği yüksektir. Bu nedenle kemikler için oldukça faydalıdır. Böbreklerde taş oluşumunu engeller ve küçük taşların böbreğin iç yüzeyine tutunmasını engelleyici etki yapar. Metabolizmayı hızlandırır. Bu nedenle obeziteye karşı etkilidir. Uyuşukluğu azaltır. Konsantrasyonu artırır. Kemik iliğinde kan üretiminin artmasına fayda sağlıyor.