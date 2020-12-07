Karaciğerde yaşanan bir sorun, hayati tehlikeye yol açıyor. Uzmanlar, bu organı koruyan 10 maddeyi şöyle sıralıyor...

Aşıyı ihmal etmeyin Türkiye'de, her yıl 20 bin kişi hepatit B ve C'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybediyor.

Alkolden uzak durun: Alkol, siroza ve karaciğer yetmezliğine neden olur.

Kilo almayın: Düzensiz beslenme ve aşırı kilo, karaciğeri yağlandırır. Bol bol egzersiz yapın.

Zehirli mantarlara dikkat edin: Bilinçsiz tüketilen mantar, karaciğer yetmezliğine sebep olur ve sizi öldürebilir.

Hastalıkları ihmal etmeyin: Genç yaşta ortaya çıkan karaciğer yetmezlikleri doğuştan gelen demir, bakır ve metabolizma bozukluklarıdır. Genetik hastalıkları kontrol altında tutun.

Gereksiz ilaç almayın: Haddinden fazla ilaç kullanmak karaciğer yetmezliğine sebep olur.

Bitkisel karışımlara dikkat: İnternette satılan bitkisel karışımlar karaciğer yetmezliğine neden olur. Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde ise organın tamamen iflas etmesine yol açar.

Kalp hastalıkları etkiler: Kalp yetmezliğinde pis kan karaciğerde daha uzun kalır ve siroz oluşur. Tetkikleri aksatmayın.

Safra önemli: Safra kesesi taşları, safra kanalını tıkar ve karaciğeri bozar.

Rutin tahliller: Karaciğer sağlığı için bir dizi özel kan testleri yapılır. Bu testler sayesinde rahatlıkla akut, hepatit ve safra tıkanıklığı gibi sorunlar teşhis edilebilir...