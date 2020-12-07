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    • Sağlık
    • 07.12.2020 Gazete
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    Dikkat et ciğerim! İşte i korumanın yolları...

    de yaşanan bir sorun, hayati tehlikeye yol açıyor. Uzmanlar, bu organı koruyan 10 maddeyi şöyle sıralıyor: Aşıyı ihmal etmeyin Türkiye'de, her yıl 20 bin kişi hepatit B ve C'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybediyor...

    Dikkat et ciğerim!

    de yaşanan bir sorun, hayati tehlikeye yol açıyor. Uzmanlar, bu organı koruyan 10 maddeyi şöyle sıralıyor...

    Aşıyı ihmal etmeyin Türkiye'de, her yıl 20 bin kişi hepatit B ve C'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybediyor.
    Alkolden uzak durun: Alkol, siroza ve karaciğer yetmezliğine neden olur.
    Kilo almayın: Düzensiz beslenme ve aşırı kilo, karaciğeri yağlandırır. Bol bol egzersiz yapın.
    Zehirli mantarlara dikkat edin: Bilinçsiz tüketilen mantar, karaciğer yetmezliğine sebep olur ve sizi öldürebilir.
    Hastalıkları ihmal etmeyin: Genç yaşta ortaya çıkan karaciğer yetmezlikleri doğuştan gelen demir, bakır ve metabolizma bozukluklarıdır. Genetik hastalıkları kontrol altında tutun.
    Gereksiz ilaç almayın: Haddinden fazla ilaç kullanmak karaciğer yetmezliğine sebep olur.
    Bitkisel karışımlara dikkat: İnternette satılan bitkisel karışımlar karaciğer yetmezliğine neden olur. Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde ise organın tamamen iflas etmesine yol açar.
    Kalp hastalıkları etkiler: Kalp yetmezliğinde pis kan karaciğerde daha uzun kalır ve siroz oluşur. Tetkikleri aksatmayın.
    Safra önemli: Safra kesesi taşları, safra kanalını tıkar ve karaciğeri bozar.
    Rutin tahliller: Karaciğer sağlığı için bir dizi özel kan testleri yapılır. Bu testler sayesinde rahatlıkla akut, hepatit ve safra tıkanıklığı gibi sorunlar teşhis edilebilir...

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    Haberler Sağlık Dikkat et ciğerim! İşte karaciğeri korumanın yolları...