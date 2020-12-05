Kemiklere yeşil takviye

Rokanın insan sağlığına olan faydaları aslında saymakla bitmiyor. Çok basit bitki gibi gözükse de insan sağlığı için birebir mucizevi bir bitki diyebiliriz. İşte rokanın faydaları.

Vücudun direncini arttırır.

Kanın ihtiyacı olan oksijen değerini yükseltir.

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik sağlığı için yararlıdır.

Diş ve göz sağlığı için faydalıdır.

KALBE TAM KORUMA

Patlıcanlardaki lif, sindirim sürecine yardımcı olmaktan daha fazlasını yapar, aynı zamanda kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Patlıcan ayrıca, anemiyi de önler, sindirime yardım eder.

DİRENCİ ARTTIRIR



Güçlü bir anti oksidan olan zahter öksürüğe karşı kullanılır. Aynı zamanda boğaz ağrısını da çabuk geçirir. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı zahter bitkisi oldukça faydalı olacaktır.