İlk evliliğimde ciddi sorunlar yaşadım. Ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar evlendim mutluluğu yakaladım. Ancak eşimin bana karşı sert davranışlarını unutamıyorum. Bu bazı zamanlarda korku ve endişeye neden oluyor. Ne yapmalıyım?

Herkes tek evlilikle son nefesini vermek ister. Ancak büyük mutlulukla, "Evet" diyerek atılan imza kimi zaman mutsuzlukla sonuçlanır. Bu da hayatın acı gerçeklerinden biri. Şimdi yeni evliliğinde mutluluğu yakaladıysan, bunu bozma. Geçmişi unutmalısın. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir hayat yeni bir mutluluk var önünde. Eskiden yaşadığın tüm acılar, şimdi yok. Olmaması da artık senin elinde. Sen evliliğine ne kadar sahip çıkarsan, eşin de sana aynı derecede mutluluk verecektir. Hayat korku ve endişeler üzerine kurulamayacak kadar özeldir. Bunu aklından çıkarma. Geçmişe takılarak yaşamak senin tüm hayatını etkileyecek. Dengeni bozacak ve yanlış kararlar almana neden olacak.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET