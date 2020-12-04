Tüketilen ya da tüketilmeyen besinler doğan bebeğin ileriki yaşamında gen diziliminde etkinlik teşkil ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Diyetisyen Bahadır Bilir, gebelikte fazla ya da eksik besin tüketiminin ciddi sorunlar oluşturabileceğine dair ebeveynlere uyarılarda bulundu.





"Bozulmalar obeziteye sebep olabilir"



Gebelik döneminin günümüzde çok ciddiye alınan bir konu olduğunu söyleyen Bilir, "Bu süreçte anneler doğru adımları atmak için arayış içerisinde olurlar. Aslında haklılar. Çünkü hamileyken tüketilen veya tüketilmeyen besinlere bağlı olarak bebeğin gen diziliminde bozulmalar ortaya çıkabiliyor. Bu bozulmalar; yüksek insülin duyarlılığının artması, tokluk hormonuna karşı hassasiyetin azalması ve beynin ödül mekanizmasının gelişiminde yanlışlıklara yol açarak bebeğin ilerleyen yaşlarda obur olmasına ve sonuç olarak obeziteye sebep olabilir. Gebelik sürecinde yanlış besin tüketimi, ileride bebekte yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.