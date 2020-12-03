Uzman isim bitki çaylarına karşı uyardı! Sağlığımızı tehdit ediyor...

Pandemide, doğal şifa kaynakları olarak görülen bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, vatandaşı uyarıyor:

YEŞİL ÇAY: Hipertansiyon, diyabet veya kanser gibi kronik hastalıklarda hastalığın şiddetini arttırır. Üstelik kullanılan ilaçlarla da etkileşime girerek ilaçların ve tedavinin etkinliğini azaltabilir.

EKİNEZYA: Kolesterol ilaçları, alerji ilaçları ve doğum kontrol haplarıyla etkileşime girer. Bu ilaçları kullanan kişilerin ekinezyadan uzak durması gerekir.

ADAÇAYI: Gebelikte kasılmaları da tetikleyebildiğinden gebelerin kullanması oldukça sakıncalıdır.

KUŞBURNU: Günde 3 fincandan fazla tüketildiğinde ciltte kaşıntılara ve tahrişlere yol açar. Ağız, yemek borusu ve mide gibi sindirim kanalı organlarında da birtakım tahrişlere neden olabilir.

KEKİK ÇAYI:Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların da etkinliğini arttırarak hayati risk oluşturabilmektedir.

ZENCEFİL ÇAYI: 1 gramdan fazla tüketimi adet söktürücü etkisi nedeniyle gebelerde düşük riskini arttırır.

ZERDEÇAL ÇAYI: Safra salgılarını arttırabildiği için safra kesesi hastalarının zerdeçal çayını uzman kontrolünde tüketmesi önemlidir.