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    • Sağlık
    • 03.12.2020 Gazete
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    Uzman isim bitki çaylarına karşı uyardı! Sağlığımızı tehdit ediyor...

    Pandemide, doğal şifa kaynakları olarak görülen bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. , vatandaşı uyarıyor!

    Çaydırıcı bilgiler!

    Pandemide, doğal şifa kaynakları olarak görülen bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. , vatandaşı uyarıyor:

    YEŞİL ÇAY: Hipertansiyon, diyabet veya kanser gibi kronik hastalıklarda hastalığın şiddetini arttırır. Üstelik kullanılan ilaçlarla da etkileşime girerek ilaçların ve tedavinin etkinliğini azaltabilir.

    EKİNEZYA: Kolesterol ilaçları, alerji ilaçları ve doğum kontrol haplarıyla etkileşime girer. Bu ilaçları kullanan kişilerin ekinezyadan uzak durması gerekir.

    ADAÇAYI: Gebelikte kasılmaları da tetikleyebildiğinden gebelerin kullanması oldukça sakıncalıdır.

    KUŞBURNU: Günde 3 fincandan fazla tüketildiğinde ciltte kaşıntılara ve tahrişlere yol açar. Ağız, yemek borusu ve mide gibi sindirim kanalı organlarında da birtakım tahrişlere neden olabilir.

    KEKİK ÇAYI:Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların da etkinliğini arttırarak hayati risk oluşturabilmektedir.

    ZENCEFİL ÇAYI: 1 gramdan fazla tüketimi adet söktürücü etkisi nedeniyle gebelerde düşük riskini arttırır.

    ZERDEÇAL ÇAYI: Safra salgılarını arttırabildiği için safra kesesi hastalarının zerdeçal çayını uzman kontrolünde tüketmesi önemlidir.

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    Haberler Sağlık Uzman isim bitki çaylarına karşı uyardı! Sağlığımızı tehdit ediyor...