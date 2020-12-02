İlerleyen yaş, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Katarakt oluşumunun yüzde 35'ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65'ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı oluşturuyor. Bizim ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'i katarakt ameliyatı oluyor" bilgisini paylaşıyor. Göz sağlığını korumada beslenmenin önemine dikkat çeken Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerin de yer aldığı Akdeniz tipi beslenmenin de gözleri koruduğuna dikkat çekiyor.