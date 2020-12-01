Yaşamsal kaynağımız su

Su hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Günde 2 litre su öneren uzmanlar, "Vücudunu düşünen herkes su içmeli. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin faydalarını bilmiyor. Günde 2 litre su içinler faydasını kısa sürede anlar" dedi.

İŞTE SUYUN FAYDALARI

KİLO VERDİRİR:

Birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.

BURUN VE BOĞAZ TIKANIKLIĞI GEÇER:

Ilık su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir.

Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.

VÜCUDUNUZ YENİLENİR:

Aralıklarla günde 2 litre su tüketmek, vücudunuza detoks yaptırır.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR:

Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onara bilirsiniz.