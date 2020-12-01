Yaşamsal kaynağımız su

Su hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Günde 2 litre su öneren uzmanlar, "Vücudunu düşünen herkes su içmeli. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin faydalarını bilmiyor. Günde 2 litre su içinler faydasını kısa sürede anlar" dedi.
İŞTE SUYUN FAYDALARI
KİLO VERDİRİR:
Birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.
BURUN VE BOĞAZ TIKANIKLIĞI GEÇER:
Ilık su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir.
Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.
VÜCUDUNUZ YENİLENİR:
Aralıklarla günde 2 litre su tüketmek, vücudunuza detoks yaptırır.
YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR:
Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onara bilirsiniz.