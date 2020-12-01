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    • Sağlık
    • 01.12.2020 Gazete
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    Yaşamsal kaynağımız su

    Su hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Günde 2 litre su öneren uzmanlar, “Vücudunu düşünen herkes su içmeli. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin faydalarını bilmiyor. Günde 2 litre su içinler faydasını kısa sürede anlar” dedi.

    Yaşamsal kaynağımız

    Su hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Günde 2 litre su öneren uzmanlar, "Vücudunu düşünen herkes su içmeli. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin faydalarını bilmiyor. Günde 2 litre su içinler faydasını kısa sürede anlar" dedi.

    İŞTE SUYUN FAYDALARI
    KİLO VERDİRİR:
    Birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.

    BURUN VE BOĞAZ TIKANIKLIĞI GEÇER:
    Ilık su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir.
    Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.

    VÜCUDUNUZ YENİLENİR:
    Aralıklarla günde 2 litre su tüketmek, vücudunuza detoks yaptırır.

    YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR:
    Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onara bilirsiniz.

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