Covid-19 ve grip riski zirve yaptı! Araştırmalar meyve ve sebze tüketimine dikkat çekiyor

Kış mevsimiyle birlikte Covid-19 ve grip riski zirve yaptı. Araştırmalar, vitamini bol sebze ve meyvelerle virüsü vücudumuzdan uzak tutabileceğimizi gösterdi.
C VİTAMİN DEPOSU:
Mandalina, portakal, greyfurt, kivi iyi bir c vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki C vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza C vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz.
Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir.
ANTİOKSİDANIN GÜCÜ:
Nar antioksidan içeriği nedeniyle kansere karşı etkilidir. Kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen nar, potasyum içeriği nedeniyle kasları, kalbi ve sinirleri korur. Yapılan araştırmalarda nar suyunun antioksidan ve damar sertliğini engelleyici etkisi olduğu belirlenmiştir.
DEMİR VE MAGNEZYUM:
İçeriğinde demir olan ıspanak, magnezyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra birçok hayati vitamin açısından zengin bir sebzedir.
Vücuttan zararlı maddeleri atarken bağışıklığı güçlendirir.
BAHARATLAR:
Özellikle zencefil ve zerdeçal içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de birçok hastalığa iyi geliyor.
DOĞAL ANTİBİYOTİK:
İyi birer antioksidan kaynağı olan soğan ve sarımsak aynı zamanda da doğal birer antibiyotiktir.
Hastalıklar karşısında vücudunuzda ilaç vazifesi görürler. Bu mevsimde bolca soğan ve sarımsak yemeyi ihmal etmeyin.
POTASYUM ÖNEMLİ:
Burada karnabahar devreye giriyor. Potasyum konusunda eşsizdir. C vitamini içerir. Kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede faydalıdır.