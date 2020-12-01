Covid-19 ve grip riski zirve yaptı! Araştırmalar meyve ve sebze tüketimine dikkat çekiyor

C VİTAMİN DEPOSU:

Mandalina, portakal, greyfurt, kivi iyi bir c vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki C vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza C vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz.



Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir.