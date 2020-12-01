Türkiye, yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Antalya, 3 milyon 667 bin dekar tarım arazisinin 239 bin dekarında örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alıyor. Tarımın merkezi Antalya'da özellikle kış aylarında başta domates olmak üzere biber, patlıcan, kabak, salatalık gibi birçok ürün serada üretilerek, hem iç pazar hem de Avrupa ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Antalya ve Türkiye'deki seraların büyük bölümünde, hormon da denilen bitki gelişim düzenleyicisi ilaçlar yerine, bombus arıları kullanılarak, doğal yolla tozlaşmayla üretim yapılıyor.