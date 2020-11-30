Mutluluğun formülü dengeli beslenme

Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, soğuk havalarda sebze ve meyve tüketiminnin arttırılmasının önerdi. Mutluluğun formülünün ise yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu belirtti. Şu gıdaları önerdi:

Muz, nar, çilek, ahududu, böğürtlen ve kivi gibi çok iyi antioksidan olan sebze ve meyveler mutlu eder. Kefir, yoğurt, ayran gibi probiyotik içeren ürünler de kişiyi mutlu eder.

Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, pazı, brokoli, karnabahar, pırasa, kırmızı lahana ve semiz otu ise depresyonu hafifletir.

Sabah simit veya poğaça yediyseniz yanına peynir ve yumurta ekleyin. Öğlen sebze tüketin, böyle dengelersek hem sağlığımız bozulmaz hem de zararsız olduğu için mutsuzluğun önüne geçilir.