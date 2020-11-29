Tarcın afrodizyaktır

CINSEL yönden sıkıntısı olanlara tarçın ilaç gibi geliyor! Hormonları çalıştırıp cinsel gücü artıran tarçın, tatlılarla birlikte tüketileceği gibi, bir bardak suya bir kahve kaşığı atılıp çay gibi de içilebilir. İşte tarçının faydaları:

Kolesterolü düşürür: Günde yarım çay kaşığı tarçın kolestrolü düşürür. Kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini azaltır.

Tip 2 diyabeti tedavi eder: Tarçın insülünün daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.

Diş ağrısını giderir: Tarçın diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır.

Gripte etkili: 3 gün, bir çay kaşığı bal ve çeyrek çay kaşığı tarçın karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.

Adeti kolaylaştırır: Adet kramplarında ve diğer adet sorunlarında rahatlama sağlar.

Sivilcelere son: Kanı temizleyen tarçın sivilcelere ve siyah noktalara iyi gelir.

Ömrü uzatır: Bal-tarçın karışımı bağışıklığı güçlendirir.