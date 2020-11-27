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    • Sağlık
    • 27.11.2020 Gazete
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    kalp krizine karşı uyardı! Doğru beslenme sigaradan uzak bir şart

    Kalp krizi son yıllarda genç yaşlarda da görülebiliyor. , doğru beslenme, sigaradan uzak bir la krizin engelleneceğini söylüyor. İşlenmiş ve yağlı etten, kebap gibi besinlerden uzak durun. Mümkünse tavuk ve balık ağırlıklı beslenin. Balığı da haftada üç günden fazla tüketmenin faydası çok.

    Krizi durdurun

    Kalp krizi son yıllarda genç yaşlarda da görülebiliyor. Uzmanlar, doğru beslenme, sigaradan uzak bir yaşam ve düzenli sporla krizin engelleneceğini söylüyor.

    YAĞLI ETİ UNUTUN:
    İşlenmiş     ve yağlı etten, kebap gibi besinlerden uzak durun. Mümkünse tavuk ve balık ağırlıklı beslenin. Balığı da haftada üç günden fazla tüketmenin faydası çok.

    AKDENİZ MUTFAĞI:
    Zeytinyağı    , sebze (Mantar, pazı, mısır, patlıcan, kabak, kırmızıbiber, dolmalık biber, barbunya) ve meyve (Üzüm, elma, armut, greyfurt, muz, mandalina) ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

    YÜRÜYÜŞ YAPIN:
    Günde     20-30 dakika spor da günlük yaşamda mutlaka yer almalı. Ancak spor derken ağırlık kaldırmak ve risk teşkil ettiği için kas geliştirmek değil. Yürüyüş gibi aktiviteleri haftada en az 4 gün uygulayın.

    GENETİK MİRAS:
    Erken     yaşta meydana gelen kalp krizinde önemli bir neden vardır. İlki ailesinde ve birinci derece akrabasında genç yaşta kalp krizi geçirmiş kişilerin olması.

    SİGARA VE ALKOL:


    Özellikle     sigaradan uzak durulmalı. Birçok genç hastanın stent takması direk sigara ile bağlantılı. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi faktörler de etkili ama en ileri çıkan faktörler bu şekilde.
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