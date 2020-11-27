YÜRÜYÜŞ YAPIN:

Günde 20-30 dakika spor da günlük yaşamda mutlaka yer almalı. Ancak spor derken ağırlık kaldırmak ve risk teşkil ettiği için kas geliştirmek değil. Yürüyüş gibi aktiviteleri haftada en az 4 gün uygulayın.