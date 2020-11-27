Kalp krizi son yıllarda genç yaşlarda da görülebiliyor. Uzmanlar, doğru beslenme, sigaradan uzak bir yaşam ve düzenli sporla krizin engelleneceğini söylüyor.
YAĞLI ETİ UNUTUN:
İşlenmiş ve yağlı etten, kebap gibi besinlerden uzak durun. Mümkünse tavuk ve balık ağırlıklı beslenin. Balığı da haftada üç günden fazla tüketmenin faydası çok.
AKDENİZ MUTFAĞI:
Zeytinyağı, sebze (Mantar, pazı, mısır, patlıcan, kabak, kırmızıbiber, dolmalık biber, barbunya) ve meyve (Üzüm, elma, armut, greyfurt, muz, mandalina) ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.
YÜRÜYÜŞ YAPIN:
Günde 20-30 dakika spor da günlük yaşamda mutlaka yer almalı. Ancak spor derken ağırlık kaldırmak ve risk teşkil ettiği için kas geliştirmek değil. Yürüyüş gibi aktiviteleri haftada en az 4 gün uygulayın.
GENETİK MİRAS:
Erken yaşta meydana gelen kalp krizinde önemli bir neden vardır. İlki ailesinde ve birinci derece akrabasında genç yaşta kalp krizi geçirmiş kişilerin olması.
SİGARA VE ALKOL:
Özellikle sigaradan uzak durulmalı. Birçok genç hastanın stent takması direk sigara ile bağlantılı. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi faktörler de etkili ama en ileri çıkan faktörler bu şekilde.