Balık hayattır

KALBİ KORUR: Omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonun önüne geçer. Araştırmalar, düzenli balık tüketen bireylerin kalp krizi riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BEYNİ GÜÇLENDİRİR:

Yaşlanmanın doğal sonuçlarından biri de kişiye bağlı olarak beyin fonksiyonunun bilişsel anlamda gerilemesidir. Balık alzheimer riskini düşürür. Balık, beynimizde, bilgiyi işleyen, hatıraları saklayan, bellek ve duyguları kontrol nöronları korur.

DEPRESYONU ÖNLER:

Günümüzün önemli sağlık sorunlarından biri de depresyondur. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda Omega 3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

GÖZÜ KORUR: Görme kaybı veya sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula Dejenerasyonu riskini azaltan Omega 3 ve balık yağı görme ve göz sağlığının korunmasında için önemli bir yere sahiptir.

GELİŞİM SAĞLAR: Çocuklarda beden ve zekâ gelişimine katkı sağlar, astım hastalığından korur. Bol miktarda içerdiği fosfor ve kalsiyum yönüyle, kemik ve diş gelişimine önemli katkı sağlayan balık, özellikle çocuklar için de tavsiye ediliyor.

KASLARA İYİ GELİR

Vücutta steroid hormonu gibi işlev gören D vitamini yönünden de zengin olan balık, kemik, kas ve diş gelişimi için önemli bir besindir. Kemikler, ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu D vitamini sayesinde alabilir. Çoğu yağlı balıkta oldukça belirgin olan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri, kasların çok zorlanması sonucu oluşabilecek sakatlık ve incinme riskini azaltan doğal bir anti-enflamatuar olarak görev yapar.