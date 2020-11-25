Kolanın zararları saymakla bitmiyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltıyor. Kadınlarda meme kanserine davetiye çıkarıyor.
BEYİN
Kola beynin dopamin salgılamasını artırıyor. Bu da kokain kullanmakla benzer etkilere yol açıyor. Depresyona sebep oluyor. Beyin fonksiyonlarını öldürüyor.
ÜREME
Kutu ve plastik şişelerin içinde bisefanol A maddesi, östrejon hormonlarını harekete geçiriyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltırken, kadınlarda meme kanseri riskini yükseltiyor.
MİDE
Asit miktarı midenin kendi enzimlerini salgılamasını önlüyor. Bu durum gastrit, ülser ve mide delinmesine kadar gidebiliyor.
BAĞIRSAK
Bağırsak iltihabı ve kolon kanseri riski çok yükseliyor.
BÖBREK
Kolanın içindeki fosforik asit böbrek taşı yapıyor ve böbrek yetmezliğine neden oluyor.
KEMİKLER
Koladaki fosfat miktarı o kadar yüksek ki düzenli olarak kola içen birisinin ilerleyen yaşlarda kemik erimesine yakalanmaması adeta mucize olur.
KALP
İçindeki mısır şurubu sadece diyabete yol açmıyor. Aynı zamanda kalp krizi riskini de yükseltiyor.
DİŞLER
Kolanın içindeki asit dişleri çürütüyor. Ağız kokusuna sebep oluyor.
KARACİĞER
Kola içtikten 20 dakika sonra vücutta olması gerekenden 20 kat fazla insülin salgılanıyor. Diyabeti kaçınılmaz hale getiriyor.
AKCİĞER
İçindeki sodyum benzoat astıma davetiye çıkarıyor. Egzamayı tetikliyor.