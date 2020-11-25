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    • Sağlık
    • 25.11.2020 Gazete
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    Katil kola! Erkeklerde sperm sayısını azaltıyor kadınlarda meme ine davetiye çıkarıyor

    Kolanın zararları saymakla bitmiyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltıyor. Kadınlarda meme ine davetiye çıkarıyor. Kola beynin dopamin salgılamasını artırıyor. Bu da kokain kullanmakla benzer etkilere yol açıyor. Depresyona sebep oluyor. Beyin fonksiyonlarını öldürüyor.

    Katil kola!

    Kolanın zararları saymakla bitmiyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltıyor. Kadınlarda meme kanserine davetiye çıkarıyor.

    BEYİN
    Kola beynin dopamin salgılamasını artırıyor. Bu da kokain kullanmakla benzer etkilere yol açıyor. Depresyona sebep oluyor. Beyin fonksiyonlarını öldürüyor.

    ÜREME
    Kutu ve plastik şişelerin içinde bisefanol A maddesi, östrejon hormonlarını harekete geçiriyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltırken, kadınlarda meme kanseri riskini yükseltiyor.

    MİDE
    Asit miktarı midenin kendi enzimlerini salgılamasını önlüyor. Bu durum gastrit, ülser ve mide delinmesine kadar gidebiliyor.

    BAĞIRSAK
    Bağırsak iltihabı ve kolon kanseri riski çok yükseliyor.

    BÖBREK
    Kolanın içindeki fosforik asit böbrek taşı yapıyor ve böbrek yetmezliğine neden oluyor.

    KEMİKLER
    Koladaki fosfat miktarı o kadar yüksek ki düzenli olarak kola içen birisinin ilerleyen yaşlarda kemik erimesine yakalanmaması adeta mucize olur.

    KALP
    İçindeki mısır şurubu sadece diyabete yol açmıyor. Aynı zamanda kalp krizi riskini de yükseltiyor.

    DİŞLER
    Kolanın içindeki asit dişleri çürütüyor. Ağız kokusuna sebep oluyor.

    KARACİĞER
    Kola içtikten 20 dakika sonra vücutta olması gerekenden 20 kat fazla insülin salgılanıyor. Diyabeti kaçınılmaz hale getiriyor.

    AKCİĞER
    İçindeki sodyum benzoat astıma davetiye çıkarıyor. Egzamayı tetikliyor.
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