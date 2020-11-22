Fırında kekikli palamut

Palamutların dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine palamutları ilave edip harmanlayın. Sosla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, palamutlar yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

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4 KİŞİLİK

2 adet takoz şeklinde kesilmiş palamut

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı limon suyu

1 adet limonunun rendelenmiş kabuğu

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN