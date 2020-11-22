Fırında kekikli palamut

Palamutların dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine palamutları ilave edip harmanlayın. Sosla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, palamutlar yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.
4 KİŞİLİK
2 adet takoz şeklinde kesilmiş palamut
1 tatlı kaşığı kekik
2 yemek kaşığı limon suyu
1 adet limonunun rendelenmiş kabuğu
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN