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    • Sağlık
    • 22.11.2020 Gazete
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    Palamutların dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine palamutları ilave edip harmanlayın. Sosla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, palamutlar yumuşayana kadar pişirin. tarifinin detayları...

    Fırında kekikli palamut

    Palamutların dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine palamutları ilave edip harmanlayın. Sosla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, palamutlar yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

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    4 KİŞİLİK
    2 adet takoz şeklinde kesilmiş palamut
    1 tatlı kaşığı kekik
    2 yemek kaşığı limon suyu
    1 adet limonunun rendelenmiş kabuğu
    Yarım çay kaşığı karabiber
    Yarım çay bardağı zeytinyağı
    Tuz

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