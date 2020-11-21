Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 21.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    sağlığın sonu

    Estetik uzmanı uyardı; Kalıcı botoks ve dolgudan uzak durun.

    Kalıcı dolgu sağlığın sonu

    Kadınlar güzelleşmek uğruna her yolu deniyor. Ancak uygun olmayan koşullarda yapılan estetik işlemler, hayatı tehdit ediyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, şu uyarıları yapıyor: Kalıcı dolgu, damarsal tıkanıklıklara yol açıyor. Pıhtı atma durumu görülüyor. Alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Süresi belli olan ve insan vücuduyla uyumlu dolgular yapılması gerekiyor. Botoksun süresi ise önemli. Çünkü botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 aydır. Dolguların süresi 1 ila 2 yıldır. Vücut önce içten beslenmeli sonra bu tür işlemlere yönelmek doğru olacaktır. Bu tür uygulamalar plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ve medikal estetik hekimleri tarafından yapılmalı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Merdivenaltı estetik merkezleri, tehlike saçıyor. Dr. Özlem Mutlu Çetin, "Kalıcı dolgu ve botoks, damar tıkanıklığına yol açıyor" diyor...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Kalıcı dolgu sağlığın sonu