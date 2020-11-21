Kalıcı dolgu sağlığın sonu

Kadınlar güzelleşmek uğruna her yolu deniyor. Ancak uygun olmayan koşullarda yapılan estetik işlemler, hayatı tehdit ediyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, şu uyarıları yapıyor: Kalıcı dolgu, damarsal tıkanıklıklara yol açıyor. Pıhtı atma durumu görülüyor. Alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Süresi belli olan ve insan vücuduyla uyumlu dolgular yapılması gerekiyor. Botoksun süresi ise önemli. Çünkü botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 aydır. Dolguların süresi 1 ila 2 yıldır. Vücut önce içten beslenmeli sonra bu tür işlemlere yönelmek doğru olacaktır. Bu tür uygulamalar plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ve medikal estetik hekimleri tarafından yapılmalı.

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