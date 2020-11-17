Sarımsak yoğurt yüzde 100 sağlık

Covid 19'un solunum sistemimizin en önemli organı olan akciğerler üzerinde tutuluma yol açarak solunum yetmezliği ve zatürre gibi önemli sorunlara yol açtığını gösteriyor. Akciğeri güçlendirmek için yoğurt ve sarımsakla birlikte 10 besini sofranızdan eksik etmeyin.

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SARIMSAK: Oldukça güçlü bir antioksidandır. İçinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler.

ZENCEFİL: Akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.

ZERDEÇAL: Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizleme görevini üstlenir.

OKALİPTÜS: Doğal antibiyotiklerden biridir. İçindeki yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını arttırır ve şişliği azaltır.

KEKİK: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

ENGİNAR: Akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, akciğeri temizler.

HAVUÇ: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

EKİNEZYA: Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.