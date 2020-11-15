Kısırlığa yeşil mucize

Halk arasında 'kısırlık' olarak bilinen infertilite, 'en az 1 yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamaması durumu' olarak tanımlanıyor.
Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen kısırlık çiftlerin yaklaşık yüzde 15'ini etkiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir.
Bu nedenle folik asit içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinlerin anne adayları tarafından tüketilmesi önerilir.
Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumun da gebe kalma sürecine olumlu etkileri saptanmıştır" diyor.
10 ALTIN ÖNERİ
Diyetisyen Yılmaz, beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede şöyle sıraladı: "Hayvansal protein yerine bitkisel protein ağırlıklı beslenilmeli. Doymuş yağları (hayvansal yağlar) kısıtlayıp, bitkisel yağların tüketimi artırılmalı.
Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis gibi) kısıtlanmalı. Rafine ve basit karbonhidratlar yerine, tam tahıllı ürünlerin tüketimi artırılmalı. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Alkol tüketimi kısıtlanmalı.
Koruyucu ve katkı maddesi içeren hazır paketli gıda alımı sınırlandırılmalı. Omega-3 desteği alınmalı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalı."