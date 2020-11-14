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    • Sağlık
    • 14.11.2020 Gazete
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    Adım adım sağlık

    Her gün , kardiyovasküler zindeliği artırdığı, kemikleri güçlendirdiği, felç, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı ortaya çıktı. Yürüyüşle hücrelerin yenilendiği de kanıtlandı. da günde 30 dakika tempolu yürüyüşün faydalarını sıraladı.

    Adım adım sağlık

    Her gün , kardiyovasküler zindeliği artırdığı, kemikleri güçlendirdiği, felç, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı ortaya çıktı. Yürüyüşle hücrelerin yenilendiği de kanıtlandı. da günde 30 dakika tempolu yürüyüşün faydalarını sıraladı.

    Uykusuzluğu azaltır.
    Sindirimi kolaylaştırır.
    Kan basıncını düzenler.
    Yorgunluk hissini engeller.
    Solunum kapasitesini ciddi oranda artırır.
    Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar.
    Vücutta doğal keyif verici hormonların (Endorfin) salınımı sağlar.
    Obeziteyi engeller
    Diyabeti önler.
    Kolesterolü dengeler.

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