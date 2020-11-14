Adım adım sağlık

Her gün 30 dakika tempolu yürüyüşün, kardiyovasküler zindeliği artırdığı, kemikleri güçlendirdiği, felç, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı ortaya çıktı. Yürüyüşle hücrelerin yenilendiği de kanıtlandı. Uzmanlar da günde 30 dakika tempolu yürüyüşün faydalarını sıraladı.

Uykusuzluğu azaltır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kan basıncını düzenler.

Yorgunluk hissini engeller.

Solunum kapasitesini ciddi oranda artırır.

Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar.

Vücutta doğal keyif verici hormonların (Endorfin) salınımı sağlar.

Obeziteyi engeller

Diyabeti önler.

Kolesterolü dengeler.